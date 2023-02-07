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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:24

В Иркутской области пьяный водитель Volkswagen остановился после выстрелов по машине

В отношении мужчины составили административные протоколы
Елена СИНИЦА
В Иркутской области пьяный водитель Volkswagen остановился после выстрелов по машине. Фото: МВД РФ

В Иркутской области пьяный водитель Volkswagen остановился после выстрелов по машине. Фото: МВД РФ

В Иркутской области полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля под управлением нетрезвого водителя. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе поселка Шароны госавтоинспекторы подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Фольксваген», который двигался в сторону Иркутска, - рассказала Волк.

Правда, водитель решил игнорировать требование полиции и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Тогда инспектор произвел предупредительный выстрел, а затем несколько выстрелов по колесам авто из табельного оружия.

Только после этого машина остановилась, а мужчина был задержан. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Позднее выяснилось, что он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

В отношении мужчины составили административные протоколы.