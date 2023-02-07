Новый блок школы №57 в Иркутске готов на 60% Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Общестроительные работы по возведению отдельного учебного блока на 500 мест школы № 57 в Иркутске выполнили на 60 %. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-На объекте ежедневно трудятся более 80 человек, а также пять единиц техники. Запас материалов имеется в достаточном количестве. Сейчас обустраиваются инженерные сети и коммуникации, проводится отделка учебных кабинетов, - говорят в администрации.

Кроме этого, сейчас подрядчик укладывает керамическую плитку в коридорах и устанавливает двери и окна. Уже завершен монтаж наружного водоснабжения и водоотведения, тепловой сети и ливневой канализации.

Полностью завершить объект хотят к августу 2023 года, а сентября дети уже смогут здесь учиться.

В новом здании будут учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, медицинский и пищевой блоки, игровые комнаты, вспомогательные помещения, санузлы и лифты.