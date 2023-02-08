До -9 ожидается в Иркутске в среду, 8 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 8 февраля 2023 днем снова будет вполне комфортной: ветер не сильный, мороза не ожидается. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 8 февраля 2023: прогноз синоптиков

¬- Погода в Иркутске 8 февраля 2023 прогнозируется с переменной облачностью и преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – В городе дует переменный ветер со скоростью 1-6 м/с. Днем воздух в областном центре прогреется до -7…-9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 730 миллиметров ртутного столба, а вот влажность повышенная – 71%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 8 февраля 2023 также будет с переменной облачностью, но местами в районах выпадет небольшой снег. Скорость ветра синоптики обещают до 4-9 м/с. Днем в Приангарье -6…-11, если небо закроют облака, похолодает до -16…-21. Холоднее всего в эту среду на севере Катангского района. Там днем -27…-32.

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