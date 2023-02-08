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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:10

Суперкомпьютерный центр могут открыть в Иркутске

Об этом сообщил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Китайская компания может разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр. Об этом сообщил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

Он отметил, что министерство науки и высшего образования России уже выделило земельный участок под строительство здания площадью около 2 тысяч квадратных метров. Это будет первый в стране проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Института динамики систем и теории управления СО РАН. При этом оборудование останется собственностью компании.

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН также отметил, что Приангарье было выбрано не только из-за наличия дешевой электроэнергии, но и из-за общего интереса партнеров к региону. С помощью современной техники будут проводиться фундаментальные исследования.