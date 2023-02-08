Суперкомпьютерный центр могут открыть в Иркутске

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Китайская компания может разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр. Об этом сообщил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков.

Он отметил, что министерство науки и высшего образования России уже выделило земельный участок под строительство здания площадью около 2 тысяч квадратных метров. Это будет первый в стране проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Института динамики систем и теории управления СО РАН. При этом оборудование останется собственностью компании.

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН также отметил, что Приангарье было выбрано не только из-за наличия дешевой электроэнергии, но и из-за общего интереса партнеров к региону. С помощью современной техники будут проводиться фундаментальные исследования.