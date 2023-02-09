Катаясь на коньках, мужчина обнаружил странный пакет и получил за него 15 тысяч рублей

Произошла эта история в городе Закаменск в Бурятии.

Произошла эта история в городе Закаменск в Бурятии. Мужчина катался на коньках с детьми по льду реки Джида, когда его внимание привлек мешок на берегу в кустах. Сибиряк заметил, что из пакета торчал приклад. Подъехав ближе, он открыл его и обнаружил два огнестрельных ружья. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

- Гражданин незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы и добровольно сдал найденное оружие в подразделение территориального Управления Росгвардии, - сообщили в ведомстве «КП»- Иркутск.

Экспертиза показала, что в мешке лежали огнестрельные гладкоствольные охотничьи ружья марки «ИЖ», 20 и 24 калибров, промышленного производства. Стоит отметить, что они не числились на законном учете. Мужчина, который принес оружие в участок, будет вознагражден. Сейчас проводится проверка в ходе, которой будет принято решение выплатить сибиряку 15 тысяч рублей.