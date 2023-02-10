Новое здание детской больницы в Иркутске напротив 130-го квартала построят к 2026 году. Фото: телегам канал Евгения Стекачева

Здание детской областной больницы появится в самом сердце города к 2026-му году. Проект одобрен в Совете Федерации. Об этом сообщил председатель городской Думы Евгений Стекачев в своем телеграм-канале.

-Деньги на проектирование уже выделили - около 180 миллионов рублей. Депутаты Думы

проголосовали за передачу земельного участка под строительство из городской в государственную собственность, - рассказал он.

Больницу разместят напротив 130-го квартала. К больнице будет продумано три въезда. Больница будет рассчитана на 436 койко-мест, в ней предусмотрят высокотехнологичное оборудование.

Прогулочная зона будет открыта как для горожан, так и служить местом, где смогут гулять и восстанавливаться маленькие пациенты.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске пациентов больницы №15 перераспределят на время строительства нового здания.