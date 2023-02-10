10 миллиардов рублей Иркутская область направит на дорожные работы в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в 2023 году в Иркутской области приведут в нормативное состояние участки автодорог общей протяженностью 276,2 километра. Работы будут проводить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

-На эти цели направят порядка 10 миллиардов рублей. Из этой суммы 4,7 миллиарда выделят из федерального бюджета, еще 4,5 миллиарда - из областного. Остальная сумма будет взята из местных бюджетов.

В целом работы будут проведены на 69 участках, из которых 29 - дороги регионального значения. Сейчас подрядчики занимаются закупкой материалов. Сами работы начнутся после того, как позволит погода.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 17 тысяч семей Иркутской области оформили ежемесячные выплаты на первого ребенка. Выплату предоставляют до трехлетнего возраста ребенка, напомнили в фонде социального развития.