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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:47

Два новых ФАПа открылись в Тайшетском районе

Прием пациентов в новых медучреждениях начнется до конца февраля
Виктория КУДАЕВА
Прием пациентов в новых медучреждениях начнется до конца февраля

Прием пациентов в новых медучреждениях начнется до конца февраля

Фото: Олег УКЛАДОВ

В деревнях Джогино и Шелаево Тайшетского района открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Новые ФАПы успешно прошли все этапы лицензирования. Теперь местные жители смогут получать качественную медицинскую помощь в новых учреждениях , которые уже оснащены всей необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Осталось только провести интернет, - говорится в сообщении.

Средства для оснащения медучреждений были выделены из федерального и областного бюджетов. К каждому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено более 500 человек. Прием пациентов в новых ФАПах начнется до конца февраля. Планируется, что всего в 2023 году в Иркутской области появится 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов