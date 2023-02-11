Два новых ФАПа открылись в Тайшетском районе

Прием пациентов в новых медучреждениях начнется до конца февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В деревнях Джогино и Шелаево Тайшетского района открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Новые ФАПы успешно прошли все этапы лицензирования. Теперь местные жители смогут получать качественную медицинскую помощь в новых учреждениях , которые уже оснащены всей необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Осталось только провести интернет, - говорится в сообщении.

Средства для оснащения медучреждений были выделены из федерального и областного бюджетов. К каждому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено более 500 человек. Прием пациентов в новых ФАПах начнется до конца февраля. Планируется, что всего в 2023 году в Иркутской области появится 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов