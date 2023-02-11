71-летнего забайкальца задержали по подозрению в домогательствах к 8-летней девочке

71-летнего жителя Забайкальского края задержали по подозрению в домогательствах к 8-летней девочке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении 71-летнего жителя города Могоча. Мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.

- По данным следствия, в январе 2023 года мужчина в своей машине совершил насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым контактом против восьмилетней девочки. Ребенок в силу возраста не осознавал характер действий со стороны взрослого, - говорится в сообщении ведомства.

Забайкалец уже задержан. В его доме проводятся обыски. Полицейские изъяли предметы, которые имеют доказательственное значение по делу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следователи будут настаивать о заключении его под стражу. Известно, что ранее могочанец уже привлекался в уголовной ответственности за преступления на сексуальной почве.