96 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние 24 часа в Приангарье коронавирусом заболели 96 человек. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 361 622 случая заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зафиксировано 8880 (0) летальных случаев, еще 957 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Двое заболевших пациентов скончались накануне.

При этом полностью выздоровели 356 318 жителей региона.

Чтобы снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией, специалисты настоятельно рекомендуют: надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.