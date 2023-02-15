В Ангарске состоялось IX Открытое первенство по греко-римской борьбе на призы АО «Ангарскцемент». Фото предоставлено компанией.

В спортивном комплексе «Ермак» Ангарского городского округа состоялось IX Открытое первенство по греко-римской борьбе на призы АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»).

В этом году соревнования, организуемые региональным клубом спортивной борьбы и смешанных единоборств «Добрыня» при поддержке АО «Ангарскцемент», приобрели статус открытых. В них смогли принять участие не только все ангарские спортивные школы, развивающие борьбу, но и команды из населенных пунктов Иркутской области (поселок Качуг, города Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское) и Красноярского края (город Зеленогорск). В традиционном турнире выступили около 130 спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет.

По итогам зрелищных состязаний третьей в командном первенстве стала сборная борцов из Зеленогорска, сумевшая взять две золотых медали, второе место заняла команда села Одинска, которой удалось собрать три золота. На первое командное место с пятью золотыми медалями вышел коллектив ангарской спортивной школы «Ермак».

«Поддержка спорта и здорового образа жизни – одно из ведущих направлений социальной политики холдинга «Сибирский цемент» и нашего предприятия. На протяжении девяти лет комбинат оказывает помощь в организации соревнований по спортивной борьбе на территории Ангарского городского округа, – отметил управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Дети – наше будущее, важно поддерживать детский спорт, способствующий их всестороннему развитию».