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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:15

Фельдшеры сельских амбулаторий будут получать выплату до 1 млн рублей в Иркутской области

Этого добились депутаты Законодательного Собрания
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты ЗС добились единовременных выплат для фельдшеров сельских амбулаторий.

Депутаты ЗС добились единовременных выплат для фельдшеров сельских амбулаторий.

Фельдшеры, акушерки и медсестры, которые переехали в села Иркутской области для работы во врачебных амбулаториях и центрах семейной медицины, будут получать выплаты. Сумма единовременной выплаты составит до 1 млн рублей по программе «Земский Фельдшер».

Ранее такую выплату получали медработники только при трудоустройстве в фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты в сельских территориях.

О проблеме стало известно депутатам ЗС. В частности, к парламентариям обратились фельдшеры врачебной амбулатории поселка Седаново Усть-Илимского района. Депутаты инициировали изменения в федеральной программе.

- Было направлено и письменное обращение в комитет по охране здоровья Госдумы РФ о необходимости внести изменения в программу «Развитие здравоохранения». Нашу инициативу услышали, и с этого года средний медперсонал сельских амбулаторий будет получать подъемные, - рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Артем Лобков.