16 февраля в Иркутской области произошло землетрясение с эпицентром в акватории Байкала. Фото: Фото: телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе"

Новости про землетрясения в Иркутской области - уже совсем не новости для жителей. Такое явление в регионе довольно-таки частый гость. Заглянуло в область оно и в четверг, 16 февраля, говорят сейсмологи Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

-Эпицентром землетрясения стала акватория озера Байкал. Примерно в 18 километрах от Большого Голоустного, - пояснили в Байкальском филиале Геофизической службы РАН.

Энергетический класс землетрясения - 11.8. Для понимания, в Введенщине и Большом Голоустном толчки составляли четыре балла, в Чистых Ключах и СНТ Жаворонки - также около трех-четырех баллов. Жители Иркутска, Марково, Малой Топки, Шелехова могли ощущать толчки до трех баллов, делятся наблюдениями специалисты.

Также наблюдались толчки в два балла на территории Ангарска, Улан-Удэ, Белореченского, пояснили сейсмологи.