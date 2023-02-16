В ЗС обсудили развитие энергетического комплекса Иркутской области

Развитие энергетического комплекса Иркутской области обсудили на депутатских слушаниях в ЗакСобрании.

В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили проблемные вопросы развития энергетического комплекса региона. Один из таких моментов – это рост потребления электроэнергии, а также устаревшее электросетевое хозяйство.

За последние три года количество заявок на технологическое присоединение к электросетям выросло с 16,3 тыс. до 36 тысяч.

- Энергосистема Иркутской области – одна из крупнейших в стране, но для развития региона, реализации инвестпроектов мощностей не хватает. Нужны эффективные решения, – сказал председатель областного парламента Александр Ведерников.

На мероприятии прозвучали и другие вопросы. Например, в Иркутске возникают сложности с подключением к сетям строящихся социальных объектов, в Ангарске большие траты идут на ликвидацию аварий из-за ветхости сетей.

- Рост цен на дрова, например, в моем округе – Черемховском районе, за последние несколько лет составил почти 300%, на уголь – около 140%. Поэтому люди стараются перейти на электроснабжение. Однако, ожидание подключения растягивается на полгода, – рассказал депутат Виктор Побойкин.