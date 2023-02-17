Пять человек погибли на пожаре в селе Мамоны Иркутского района 17 февраля

Пять человек погибли на пожаре в селе Мамоны Иркутского района ночью 17 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе ночью 17 февраля произошла трагедия – на пожаре в селе Мамоны погибло пять человек. Их тела были найдены во время тушения огня в деревянном двухквартирном доме. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре нам поступило в 05.09 утра, тут же к месту выехали расчеты, - говорят спасатели. – Когда прибыли, горела одна из квартир этого двухквартирного дома. Из второй половины дома самостоятельно смогли выбраться шесть человек.

Все, кто находился в горящей квартире, к несчастью, погибли. Это пятеро человек, все взрослые – трое мужчин и две женщины.

- Площадь пожара составила 48 «квадратов», - отмечают в региональном МЧС. – На месте уже работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Специалистам предстоит выяснить причины случившейся трагедии. Контроль над установлением обстоятельств гибели людей также взяла прокуратура Иркутской области.