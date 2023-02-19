ДТП произошло на ледовой переправе на остров Ольхон 19 февраля. Фото: БПСО МЧС России

В Приангарье на льду Малого моря произошло дорожно-транспортное происшествие 19 февраля. Прямо на ледовой переправе на остров Ольхон столкнулись два автомобиля – «УАЗ» и микроавтобус «Хайс». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, - говорят в региональном МЧС. – Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели напоминают, что на ледовой переправе действует ограничение скорости для автотранспорта – до 10 км/ч. Сотрудники МЧС призывают всех, кто поедет сегодня на остров Ольхон или обратно быть предельно осторожными на переправе.

Напомним, накануне в регионе произошло ДТП на трассе Черемхово-Свирск, в котором пострадали пятеро человек, в том числе и несколько детей. По данным специалистов, причиной автоаварии стали дорожные условия, вызванные снегопадом.

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