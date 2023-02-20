Если бы Иркутск был человеком: Нейросеть создала впечатляющие портреты российских городов

Нейросеть Midjourney сгенерировала человеческий образ города Иркутска. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Жители России в минувшие выходные активно обсуждали в соцсетях портреты, созданные популярной нейросетью Midjourney. Нашлись умельцы, которые попросили искусственный интеллект показать, как бы выглядели города нашей страны, если бы были людьми. И смотрите, что из этого вышло. Иркутск 1661-го года, по мнению нейросети, выглядит суровым, сильным, преуспевающим купцом в роскошной шубе и с густой бородой.

- Красиво, художник, наверное, долго писал запросы, чтобы такое получить.

- Получилось очень мрачно.

- По этим портретам можно по внутренним ощущениям выбрать город, в котором хочешь жить, - оставляли комментарии пользователи сети.

К слову, жители соседней Бурятии картинку от искусственного разума едва ли оценили. Портрет Улан-Удэ многие жители республики назвали не соответствующим действительности и больше похожим на образ китайского генерала.

Улан-Удэ. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Новосибирск. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Москва. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Увидеть остальные портреты город в человеческих образах можно ЗДЕСЬ.