Если бы Иркутск был человеком: Нейросеть создала впечатляющие портреты российских городов

Нейросеть Midjourney сгенерировала человеческий образ города Иркутска. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев
Жители России в минувшие выходные активно обсуждали в соцсетях портреты, созданные популярной нейросетью Midjourney. Нашлись умельцы, которые попросили искусственный интеллект показать, как бы выглядели города нашей страны, если бы были людьми. И смотрите, что из этого вышло. Иркутск 1661-го года, по мнению нейросети, выглядит суровым, сильным, преуспевающим купцом в роскошной шубе и с густой бородой.
- Красиво, художник, наверное, долго писал запросы, чтобы такое получить.
- Получилось очень мрачно.
- По этим портретам можно по внутренним ощущениям выбрать город, в котором хочешь жить, - оставляли комментарии пользователи сети.
К слову, жители соседней Бурятии картинку от искусственного разума едва ли оценили. Портрет Улан-Удэ многие жители республики назвали не соответствующим действительности и больше похожим на образ китайского генерала.
Улан-Удэ. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев
Новосибирск. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев
Москва. Фото: Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев
Увидеть остальные портреты город в человеческих образах можно ЗДЕСЬ.