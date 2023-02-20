В Ангарске телефонные мошенники украли у двух пенсионерок 400 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу на две жертвы телефонных мошенников стало больше накануне в городе нефтехимиков. В дежурную часть ангарского отдела полиции № 1 обратились женщины в возрасте 78-и и 83-х лет. Обоим пенсионеркам позвонили на телефон незнакомцы, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты уверили, что их родственники устроили серьезные ДТП и будут отвечать за это по закону. Чтобы их близкие люди могли избежать уголовной ответственности, у бабушек потребовали все имеющиеся сбережения. Так называемым курьерам пожилые сибирячки передали 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящий момент следователями по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в ведомстве. - Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские призывают жителей Иркутской области немедленно прекращать подобные разговоры и ни в коем случае не передавать незнакомцам свои деньги. Напомним, ранее жертвой аферистов стал ребенок. Женщина по телефону убедила 11-летнего школьника, что его родители устроили аварию и находятся в больнице. Чтобы их не арестовали, мальчик собрал все находившиеся в квартире деньги и передал их курьеру.