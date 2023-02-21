Большой ехор впервые состоится в Иркутске за несколько лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья, Бурятии и Забайкалья празднуют наступление Белого месяца. В первый день Сагаалгана, 21 февраля, в Иркутске запланирована целая череда празднеств. Ставший уже традиционным флешмоб «Сагаалганай Ехор» состоится впервые за несколько лет после пандемии коронавируса. Всех желающих стать частью большого танца приглашают к 16:00 на площадь перед Дворцом Спорта «Труд». Также гостей ждет увлекательная программа с конкурсами и призами. Об этом сообщают на сайте «Центра культуры коренных народов Прибайкалья».

- В 19.00 в ТЮЗе имени А.В. Вампилова начнется праздничный концерт «Здравствуй, Белый Месяц!» ансамбля песни и танца Улаалзай, - отмечают в центре. В программе : яркая палитра песен и танцев. Гости концерта – звезды бурятской сцены Дулма Сунрапова и Гандик Галсан-нимын. Для вас они исполнят бурятские народные и эстрадные песни.

Также в первый день праздника стартует онлайн-конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа». Об условиях участия подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Напомним, масленичная неделя в 2023 году стартовала 20 февраля. В Иркутске праздновать будут с размахом. Апогеем станет воскресенье - 26 февраля. Развлекательные программы готовят на улице - в центре города и на заливе Якоби, в музеях и зоопарке. Широкие народные гуляния запланированы на Байкальском тракте в «Тальцах» с 24 по 26 февраля. «Комсомолка» подробно рассказала о пяти лучших местах для семейного отдыха в эти дни.