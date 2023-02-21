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НовостиПолитика21 февраля 2023 13:21

Спикер областного парламента Александр Ведерников прокомментировал послание Путина

Он отметил, что поддержка семей участников СВО будет продолжаться
Елена СИНИЦА
Спикер областного парламента Александр Ведерников прокомментировал послание Путина

Спикер областного парламента Александр Ведерников прокомментировал послание Путина

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской области расширят меры поддержки для участников СВО и их семей. Такое заявление сделал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина.

- Как только началась СВО, мы включились в работу. Были подготовлены и предложены меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Президент подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена, и она останется на особом парламентском контроле, - прокомментировал Александр Ведерников.

Что касается различного рода льгот для участников СВО и их семей, то местный парламент прорабатывает вопрос введения льготы за оплату коммунальных услуг, а также социальную выплату на приобретение жилья с помощью ипотечного кредитования.

В части развития экономики Ведерников обратил внимание на то, что Иркутская область вошла в пятерку субъектов Российской Федерации по сохранению темпов роста промышленного производства.