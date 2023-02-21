Спикер областного парламента Александр Ведерников прокомментировал послание Путина Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской области расширят меры поддержки для участников СВО и их семей. Такое заявление сделал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина.

- Как только началась СВО, мы включились в работу. Были подготовлены и предложены меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Президент подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена, и она останется на особом парламентском контроле, - прокомментировал Александр Ведерников.

Что касается различного рода льгот для участников СВО и их семей, то местный парламент прорабатывает вопрос введения льготы за оплату коммунальных услуг, а также социальную выплату на приобретение жилья с помощью ипотечного кредитования.

В части развития экономики Ведерников обратил внимание на то, что Иркутская область вошла в пятерку субъектов Российской Федерации по сохранению темпов роста промышленного производства.