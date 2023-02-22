Поджег трактор и убил напарников. Лесоруба в Иркутской области приговорили к 16 годам колонии

Лесоруба приговорили к 16 годам колонии за убийство двух своих напарников
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Братском районе накануне решилась судьба 55-летнего сибиряка, обвиняемого сразу в ряде преступлений – покушении на убийство и убийство двух человек. Присяжные единогласно решили - виновен. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах СУ СК РФ по Иркутской области.
Во время следствия и в суде было доказано, что мужчина расправился со своими напарниками 19 ноября 2021 года. Они вместе занимались рубкой леса, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда-то осужденный и замыслил расправиться с ними.
- Он поджег трелевочный трактор, чтобы выманить оппонентов из бытового вагончика, - говорят следователи. - Когда они вышли на улицу, чтобы потушить пожар мужчина, вооружившись ружьем, стал производить выстрелы в своих обидчиков.
Двое лесорубов погибли на месте, одному удалось убежать. Стрелявшего задержали по горячим следам.
- С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - уточнили специалисты.
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