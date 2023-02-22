169 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Приангарье было официально подтверждено 169 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным на 22 февраля, их общее число в регионе увеличилось до 362 808. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За последние 24 часа от сопутствующих COVID-19 заболеваний скончались сразу двое пациентов, - отметили в ведомстве. С начала пандемии по этой причине произошло 966 летальных исходов. 8884 человека умерли из-за коронавируса.

Выздоровели 357 335 жителей Приангарья.

Помните! Чтобы снизить риски заражения необходимо надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук, а также вовремя прививаться.