В Иркутской области появились камеры, штрафующие за непристегнутый ремень безопасности Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одна новинка на дорогах Приангарья - камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности. Комплексы фотовидеофиксации уже начали работать на федеральных и региональных трассах, а также в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

Это оборудование способно регистрировать водителей-нарушителей в режиме онлайн, после чего передавать данные в Центр автоматизированной фиксации правонарушений. После чего остается лишь ждать "письмо счастья".

Сотрудники полиции отмечают, что с начала года в Приангарье произошло 275 ДТП, в которых погибли 32 человека, а еще 349 получили травмы различные травмы.

Напомним, только за минувшие сутки, 21 февраля, в отделения полиции региона обратилось 18 человек с заявлениями о краже денег мошенниками. При этом телефонные и интернет-аферисты используют одни и те же уловки. Это предложения заработать на инвестициях, звонки от якобы попавших в беду родственников, которых нужно спасти от уголовной ответственности. Также продолжают звонить лжебанкиры, рекомендуя перевести деньги на безопасный счет.