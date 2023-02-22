Митинг ко Дню защитника Отечества состоялся в Иркутске

Митинг к Дню защитника Отечества прошел в Иркутске.

В Иркутске состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню Славы. Вице-спикер Законодательного Собрания региона Кузьма Алдаров отметил, что власти прилагают все усилия, чтобы поддержать семьи военных, добровольцев, мобилизованных.

- День защитника Отечества – это особый праздник. Глядя на Вечный огонь, мы вспоминаем имена героев-сибиряков, которые отдали жизни за независимость и свободу нашей Родины, - сказал Кузьма Алдаров. - Особая благодарность воинам, которые защищают интересы страны, жителей Донбасса в ходе специальной военной операции. Мы многое делаем для того, чтобы воины чувствовали себя уверенно, были спокойны за семьи.

Кроме этого, в преддверии праздника прошло торжественное собрание для представителей общественных организаций, ветеранов службы. Вице-спикер ЗС Ольга Носенко вручила Почетную грамоту областного парламента председателю Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеславу Лесину. Награду ему вручили за активную общественно-политическую деятельность. Также другие участники торжественного собрания – военные Приангарья, получили благодарственные письма Законодательного Собрания за исполнение воинского долга, вклад в дело защиты Отечества, военно-патриотическое воспитание.