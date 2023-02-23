Хотел вылечить зуб, но нарастил клыки: тренер из Читы рассказал, почему решился на это. Фото: ЗРТК

Многие люди в какой-то момент своей жизни хотят поэкспериментировать со своей внешности. Кто-то меняет стиль в одежде, кто-то стрижку. А вот фитнес-тренер из Читы забился татуировками и ...нарастил клыки. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Началось все еще в 17 лет, тогда родители разрешили и я сделал первую татуировку на спине. Потом уже на голову пошел. Т.е. я больше представлял это так, чтобы видно было всем, ну и самому. Ну и в принципе, у меня татуировок ниже… я не знаю… рук и груди нет, - делится Кирилл Ягодин.

Но и на этом он не остановился - нарастил клыки. Кирилл рассказывает, что изначально просто пошел лечить зубы, а потом в шутку спросил стоматолога, может ли тот нарастить клыки. Последней модификацией мужчины стали дреды. О них Кирилл мечтал достаточно долго и вот наконец прошлым летом мечта сбылась.