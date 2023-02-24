110 водителей выехали на «встречку» в неположенном месте в Иркутской области с начала года

Госавтоинспекция призывает автовладельцев не совершать опасных маневров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выезд на встречную полосу в неположенном месте может закончиться лобовым столкновением и гибелью людей. Чтобы снизить такие случаи, сотрудники ГИБДД провели скрытые патрули с видеосъемкой. В феврале инспекторы регистрировали выезды на «встречку» и передавали информацию другому экипажу, который патрулировал поблизости. Если водитель начинал отпираться – ему показывали видео. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутска.

- На 6-ом километре автодороги на Мельничную падь только за час профилактических мероприятий инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 9 автомобилистов. Все водители выехали на встречную полосу при сплошной линии разметки, - рассказали в ведомстве. - Госавтоинспекция призывает автовладельцев не нарушать требований дорожных знаков и разметки и не совершать опасных маневров.

Выезд на встречную полосу - серьезное нарушение, которое наказывается штрафами или лишением прав до 6 месяцев.