Пять человек пострадали при столкновении хивуса с автомобилем «Киа» на льду Байкала

Столкновение произошло в 300 метрах от берега. Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия

Пять человек пострадали от происшествия на льду Байкала. В 300 метрах от берега 24 февраля столкнулись судно на воздушной подушке и автомобиль Kia Sportage. Хивус «Marina» в этот момент выполнял рейс Хакусы-Северобайкальск. Произошло «ДТП» в примерно в 16.10. Как стало известно КП-Иркутск, Восточное межрегиональное следственное управление СК России начало доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

От удара у иномарки погнулся капот, вылетели фары, а у хивуса сдулась та самая воздушная подушка. Пострадали люди.

Фото Восточного межрегионального СУТ СК России

- В результате происшествия пострадали пять человек, - говорят следователи. – Это четыре пассажира хивуса и один автомобиля. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где их осмотрели медики, но от госпитализации они отказались.

Угрозы для их жизни и здоровья нет, у них нашли ушибы легкой степени тяжести. Сейчас следователям предстоит выяснить точную происшествия и дать правовую оценку случившемуся.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечают специалисты.

Фото Восточного межрегионального СУТ СК России

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