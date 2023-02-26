Актеры Драмтеатра Иркутска выступили с концертом для военнослужащих

Сразу два мероприятия в честь Дня защитника Отечества провели актеры Иркутского драмтеатра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два мероприятия в честь Дня защитника Отечества провели актеры Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова. Об этом сообщает портал «Культура38».

- Праздничный концерт состоялся в Военном госпитале МО РФ №425 в Иркутске. Его зрителями стали солдаты-срочники, участники СВО, проходящие лечение, а также медицинский персонал учреждения. Артисты исполнили песни о любви, Родине, мужестве, Сибири и Байкале, - говорится в сообщении.

Второе мероприятие прошло уже в войсковой части территории Иркутск-45 Аларского района. Здесь военным показали романтическую историю люби по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Главные роли в ней исполнили актриса Ольга Шмидгаль и заслуженный артист России Яков Воронов.