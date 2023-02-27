720 тысяч рублей украли телефонные мошенники у трех пенсионерок в Братске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За продолжительные выходные работы у полицейских меньше не стало. Жертвами телефонных мошенников вновь стали сразу несколько жителей Приангарья. На этот раз свои сбережения отдали аферистам три пожилые женщины из Братска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть обратились 66, 74 и 85-летние местные жительницы, - рассказали в ведомстве. - Им позвонили на телефон неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их знакомые и родственники якобы попали в ДТП. Чтобы не привлекать их к уголовной ответственности, злоумышленники потребовали у пенсионерок все имеющиеся денежные средства. Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности более 720 тысяч рублей.

Преступников уже разыскивают. Правоохранители продолжают настоятельно просить жителей Иркутской области не передавать незнакомцам данные банковских счетов, паспортов и тем более деньги. Не стоит доверять людям, кем бы они не представились. Информацию всегда можно проверить, самостоятельно позвонив по официальному номеру ведомства.