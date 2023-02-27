Иркутская область заняла 65-е место среди регионов страны по уровню безработицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область заняла 65-е место из 85-ти возможных по уровню безработицы. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

- В регионе уровень безработицы за год стал ниже на 0,6%, среднее время поиска работы составляет 5,6 месяца, - говорится в исследовании.

В целом за последний квартал прошедшего года этот показатель в России снизился на 0,6%.В то же время фиксируется положительная динамика в части безработицы среди молодежи. Если в 2021 году в категорию безработных входили 670 тысяч граждан в возрасте до 25 лет, то в 2022 году это число сократилось до 530 тысяч человек. Если говорить о безработных соотечественников старше 50 лет, то их более 520 тысяч человек.

В общем и целом, статус безработных сейчас имеют три миллиона граждан страны. Ниже всего уровень безработицы сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. А вот последние строчки рейтинга заняли Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия.