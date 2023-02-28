Не успели спастись: 4-летний мальчик и его отец погибли ночью при пожаре в Иркутске

Отец с 4-летним сыном погибли на пожаре в Свердловском районе Иркутска 28 февраля. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутске на улице Лесогорская в Свердловском районе минувшей ночью произошла трагедия. На пожаре в деревянном жилом доме погибли двое – отец и его 4-летний сын. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СК региона.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 2.20 утра. Погибшие были найдены в доме.

- По факту гибели малолетнего ребенка и его 39-летнего отца в результате пожара в Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - говорят следователи.

В семье воспитываются еще четверо детей. Сколько членов семьи в момент возгорания было в доме, не сообщается, но известно, что в больницу также был доставлен еще один мужчина, который помогал выбираться остальным жильцам из горящего здания. Спаситель получил ожоги.

- В настоящее время на месте работают специалисты пожаротехнической лаборатории, следователи СК и криминалисты, - отметили в Следственном комитете Иркутской области. - Выясняется причина возгорания.

Пока же предварительной причиной озвучено короткое замыкание электроприборов, состояние которых оценивается как неисправное. Расследование уголовного дела продолжается, его контролирует прокуратура региона.

- На место выезжал и.о. прокурора Свердловского района Олег Урбаев, - говорят в прокуратуре Приангарья. - При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности.

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