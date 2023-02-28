Подростки едва не устроили массовую драку в Улан-Удэ

В отделение полиции доставили 8 несовершеннолетних Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем, 27 февраля, у одного из торговых центров Улан-Удэ было неспокойно. Прохожие обратили внимание на толпы подростков, которые собирались устроить массовую драку и поспешили обратиться в полицию.

- Сотрудники полиции отреагировали на сообщение и не допустили нарушения общественного порядка. В отделение доставили восемь несовершеннолетних. После проведения профилактической беседы их передали законным представителям, - рассказали в МВД Республики Бурятии.

Российские СМИ уже несколько дней сообщают о похожих случаях и в других городах. Несовершеннолетние устраивали массовые побоища в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Курске, Новосибирске. В задержании самых буйных хулиганов принимал участие даже ОМОН. По некоторым данным, подростки являются участниками нового неформального движения.