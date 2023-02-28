Урок “Разговор о важном” провел вице-мэр в школе Иркутска

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников провёл "Разговор о важном" в гимназии №44. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Традиционный урок “Разговор о важном” провел для учеников 10 класса гимназии №44 вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Тема та же, что и в остальных классах - разговор о семейных ценностях.

– Это действительно один из вопросов, на которые нужно обращать внимание подростков, – отметил Дмитрий Ружников. - Крепкая семья – основа общества. Важно знать историю своей семьи, передавать традиции из поколения в поколение. Увидел, что ребята заинтересованы в беседе. Они понимают ценность семейных традиций. Безусловно, благодаря и родителям, и учителям. Во время урока успели поговорить с десятиклассниками об их гимназии, развитии Иркутска и даже коснулись вопросов глобализации. Радует, что дети интересуются жизнью города, региона и страны.

В разговоре о семье, ценностях, традициях, отношениях, истории и памяти принял участие так же депутат городской Думы Максим Булдаков. Десятиклассники активно принимали участие в беседе, делились своими мнениями, задавали вопросы, в том числе и о перспективах развития города.

Как пояснила директор гимназии №44 Тамара Гребенникова, уроки “Разговор о важном” проходят в школе во всех классах, и проводят их не только классные руководители, но и гости - родители и приглашенные специалисты. Темы для уроков едины для всех школ России, их можно найти на сайте «Единое содержание общего образования».