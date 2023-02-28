Практику по борьбе с буллингом внедрят в школах Иркутской области в 2024 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В некоторых школах Приангарья в тестовом режиме пользуются практикой по борьбе с буллингом, однако уже со следующего года власти региона планируют внедрить эту работу во всех образовательных учреждениях. Для этого предложено создать так называемые ящики жалоб, куда можно незаметно положить записку о случаях насилия, а также исследовать места "выяснения отношений". Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

При этом справляться с травлей будут, беседуя не только с детьми, но родителями и педагогами. После реализации программы министерство образования Иркутской области поделится опытом на платформе "Смартека", чтобы распространить практику по всей стране.

Напомним, в декабре 2021 года в Приангарье впервые при общественном Совете регионального минобра был создан штаб родительского контроля. Замечания и предложения родительской общественности учитываются, в том числе при капремонте и строительстве школ. Также их работа нацелена на улучшение качества организации питания и формирование более комфортной образовательной среды.