Обеспечение участков инженерной инфраструктурой обсудили в ЗС Иркутской области.

На заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской области обсуждалось, как реализовываются мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков. Речь идет о тех участках, которые идут под застройку. Заседание прошло под руководством председателя комитета Виктора Побойкина.

Так, Иркутскому району выделили субсидии в 58 млн рублей в 2020 году, 61,5 млн рублей – в 2021 году и 81 млн рублей – в 2022 году для проекта строительства водовода и канализационного коллектора до Хомутово. До конца 2024 года проект должен быть готов согласно контракту, однако может быть выполнен и раньше. Информация принята к сведению.

В некоторых районах (и для того же Иркутского) также актуальна проблема электроснабжения и теплоснабжения. Депутаты обратили внимание на необходимость обновления инженерной инфраструктуры и в малых городах. Рекомендовано местным властям и министерствам усилить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по строительству инженерных объектов. А также своевременно планировать технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям.