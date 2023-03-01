Жителей ждет ограничение движения на улице Баррикад в Иркутске с 2 по 5 марта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 9.00 2 марта до 23.00 5 марта жителей города ждет ограничение движения по улице Баррикад в Иркутске в районе дома № 189. Причина - проведение аварийных работ на сети водопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения на улице Баррикад в Иркутске: сроки, причины, варианты объезда

- Объехать закрытый участок можно по улицам Братской, Напольной, Тулунской и Слюдянской. Аварийные работы проводит МУП «Водоканал» города Иркутска. Уточняется, что из-за этого ждут изменения в движении некоторых автобусов, - говорят власти.

Например, автобусы № 4к при следовании из центра после улицы Баррикад будут направлены по улицам Тулунская, Напольная, Братская, Урожайная и далее по обычному маршруту. При движении из предместья Рабочего (Копая) в центр – после улицы Урожайная автобусы перенаправят по Братской, Напольной, Слюдянской, Баррикад и далее по маршруту.

В то же время из-за ограничения движения на улице Баррикад в Иркутске автобусы №35 после улицы Баррикад пойдут по улицам Тулунская, Напольная, Братская, Баррикад. При движении из СНТ «Кооператор» в центр – после улицы Баррикад пройдут по улицам Братская, Напольная, Слюдянская, Баррикад и далее по маршруту.

Ждут изменения и в части остановок. Так, остановку «ул. Братская» (при следовании из центра) перенесут с улицы Баррикад на улицу Напольную, на место существующей остановки трамвайных маршрутов №№ 4, 4а «ул. Братская».

Кроме этого, остановку «ул. Слюдянская» (при следовании в центр) сместят с улицы Баррикад на улицу Слюдянская, к строению № 169.