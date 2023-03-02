Рекорд по скорости лепки бурятских бууз поставили пожарные из Бохана Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные поселка Бохан поставили новый рекорд. На этот раз сотрудники МЧС состязались в скорости...лепки бурятских бууз! Они стали участниками традиционного состязания, приуроченного к празднованию Белого месяца или Сагаалгана. Об успехах своих коллег рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В этом вкусном соревновании приняли участие пять трудовых коллективов поселка. Сотрудники пожарно-спасательной части МЧС России установили абсолютный рекорд за все время существования фестиваля, слепив за 15 минут 57 бууз! А вот в поедании бурятского национального блюда на скорость они уступили соперникам, - поделились в соцсетях ведомства.

Все вырученные от продажи бууз средства переданы спасателями в фонд "Все для победы" в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции.