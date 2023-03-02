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НовостиОбщество2 марта 2023 6:01

Рекорд по скорости лепки бурятских бууз поставили пожарные из Бохана

За 15 минут команда слепила 57 штук
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рекорд по скорости лепки бурятских бууз поставили пожарные из Бохана

Рекорд по скорости лепки бурятских бууз поставили пожарные из Бохана

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные поселка Бохан поставили новый рекорд. На этот раз сотрудники МЧС состязались в скорости...лепки бурятских бууз! Они стали участниками традиционного состязания, приуроченного к празднованию Белого месяца или Сагаалгана. Об успехах своих коллег рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В этом вкусном соревновании приняли участие пять трудовых коллективов поселка. Сотрудники пожарно-спасательной части МЧС России установили абсолютный рекорд за все время существования фестиваля, слепив за 15 минут 57 бууз! А вот в поедании бурятского национального блюда на скорость они уступили соперникам, - поделились в соцсетях ведомства.

Все вырученные от продажи бууз средства переданы спасателями в фонд "Все для победы" в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции.