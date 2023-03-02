Музей наводнения появится в Тулуне Фото: Михаил ПАТЛИС

Проект «Музей наводнения в Тулуне «Что делать, когда страшно.» поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Об этом сообщают организаторы проекта на своем сайте.

-Огромная сфера человеческой жизни лежит в ежедневных переживаниях тех или иных событий. Каждое их них дает нам жизненный опыт, и мы получаем возможность не совершать оплошностей в будущем. Катастрофическое событие наводнения 2019 года глубоко отпечаталось в душах тулунчан, - рассказали организаторы о предпосылках создания проекта.

Организаторы проекта также сообщили, что провели опрос среди жителей Тулуна на предмет отношения к памяти о наводнениях. Как выяснилось, опрошенным, в большинстве своем, кажется важным сохранение личных историй в память будущим поколениям. Важно, потому что это история города, и важно, чтобы дети знали ее.

Также тулунчане отмечали, что экспозиции должны быть основаны на личных историях горожан.

Какой-либо информации о дате и месте открытия на данный момент не сообщается.