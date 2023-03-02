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НовостиОбщество2 марта 2023 8:26

Конкурс на лучшую кашу прошел в школе №35 Иркутска

Дни русской кухни для детей продолжаются
Надежда ИВАНОВА
В школе №35 Иркутска прошел конкурс на лучшую кашу.

В школе №35 Иркутска прошел конкурс на лучшую кашу.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В иркутских школах проходят мероприятия, посвященные традиционному здоровому питанию. Дни русской кухни проводит МУП “Комбинат питания”. На этот раз - очередь школы №35, где состоялся конкурс на лучшую кашу.

– Детям надо рассказывать о нашей национальной еде: это натуральная и сбалансированная пища, – считает директор “Комбината питания” Любовь Пронина. - Совместно с руководством учебных заведений города мы проводим декаду здорового питания. Устраиваем для учеников конкурсы, мастер-классы, привлекаем и родителей, и учителей - получается интересно для всех.

Каша выбрана для конкурса неслучайно.

- Это полноценное блюдо, которое дает энергию и силы, – считает победитель конкурса “Лучший школьный повар Приангарья – 2022”, заведующая столовой школы № 35 Александра Башарова.

Самую вкусную кашу выбирало жюри, в котором были как дети, так и профессионалы, специалисты комбината питания. Учитывался не только вкус, но и творческий подход, соответствие заявленной теме, оформление. Оценить справедливость выбора мог каждый желающий на дегустации конкурсных блюд.

Кстати, участники следующего мероприятия будут изучать традиционные блюда из картофеля.