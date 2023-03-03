Погода в Иркутске 3 марта 2023 снова бьет рекорды Фото: Иван Макеев

Погода в Иркутске 3 марта 2023 вновь бьет рекорды. Не успели сибиряки порадоваться +6 в четверг, так небесная канцелярия снова готовит сюрприз. Сегодня, в пятницу, воздух в областном центре прогреется до +9 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре. Это на 15 градусов выше средних климатических значений.

Погода в Иркутске 3 марта 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 3 марта 2023 ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков, - говорят метеорологи Иркутского Гидрометцентра. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха будет +7…+9.

Этот прогноз немного разнится с данными Гидрометцентра России. Согласно его прогнозам, в Иркутске сегодня есть вероятность небольшого кратковременного дождя. В остальном данные синоптиков совпадают.

Кстати, до 3 марта 2023 года самым теплым третий день марта был в 1995 году, тогда воздух прогрелся до +7 градусов. Об этом гласит статистика Яндекса. А вот самым холодным 3 марта остается в 1966-м, тогда столбики уличных термометров показывали до -34.

Погода в Иркутской области 3 марта 2023 также ожидается со знаком плюс. В Приангарье в пятницу +7…+12. Однако, если небо затянут облака, похолодает до +2…-3. В регионе переменная облачность, местами может выпасть мокрый снег. Ветер ожидается с порывами до 12 м/с, на западе до 15-18 м/с, метели.

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