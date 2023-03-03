В Иркутском драмтеатре состоится спектакль-концерт для семей участников СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В преддверии Международного женского дня для семей военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, организуют праздничный спектакль-концерт под названием «Еще раз про любовь…». Родных и близких бойцов приглашают в Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова по улице Карла Маркса 7 марта. Начало мероприятия в 15:00.

- Таким музыкальным подарком иркутский драмтеатр ежегодно, на протяжении уже 14 лет, поздравляет прекрасную половину человечества! - рассказали о выступлении в драмтеатре. - Режиссер, заслуженный артист России Евгений Солонинкин собрал коллекцию песен о любви, с ее самыми разными оттенками. Поэтому зрители смогут и вспомнить трепет первой любви, и почувствовать драматизм расставаний, и испытать вдохновенный полет чувств, и посмеяться над комичным исполнением номеров.

В репертуаре «Еще раз про любовь…» соединились классические и современные песни, которые будут интересны в любом возрасте.

Остальные зрители могут насладиться песнями о прекрасном чувстве в течение недели со 2 по 8 марта.

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О том, как получить пригласительные билеты, можно узнать по телефону Народного фронта 8 (3952) 43-68-67.