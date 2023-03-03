Четырех военнослужащих, отличившихся в зоне СВО, наградили в Иркутской области

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен 19-летний Владислав Будылин из Черемхово. Фото: Правительство Иркутской области.

Государственных наград наши земляки были удостоены по поручению Президента Владимира Путина. Четырех сибиряков, отличившихся в зоне СВО, наградили в Иркутской области. Самым молодым героем стал 19-летний Владислав Будылин из Черемхово. Его удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На линию соприкосновения он ушел добровольно и стал там старшим стрелком. Самым "взрослым" героем стал 62-летний Андрей Григорьев из поселка Новонукутский, который ушел в зону спецоперации по собственному желанию и стал там стрелком. За свои подвиги удостоен медали «За отвагу».

- Сибиряки на фронте пользуются большим авторитетом. Их мужество и воля служат примером многим бойцам, - рассказал Андрей Григорьев. - Услышал, что там, на передовой, очень ценится поддержка наших жителей. Защитники знают, что дома их любят и ждут не только родные и близкие, но и все мы.

Следом был награжден 20-летний иркутянин Александр Недзельский. Молодой человек получил медаль Суворова. На СВО парень ушел по контракту и стал там старшим механиком-водителем танкового взвода. Еще один 62-летний иркутянин Анатолий Везель награжден знаком «Отличник Советской Армии». Он тоже доброволец. Срочную службу проходил в 1979-1981 годах и был.