Стало известно место похорон Вячеслава Ширяева, известного в Иркутске ведущего. Фото: личный архив Вячеслава Ширяева

Жители Приангарья все еще не могут оправиться от сообщения о смерти знаменитого в Иркутске шоумена Вячеслава Ширяева. Ему было 48 лет. Теле- и радиоведущий скончался из-за обширного инфаркта. Эту информацию корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили его близкие друзья.

О том, когда состоится церемония прощания, пока неизвестно. Дата будет уточнена в ближайшие дни. Однако близкие Вячеслава поделились, что похороны пройдут в Краснодаре, где сибиряк жил последние несколько лет и был известен как ведущий программы «На стороне закона» на местном телеканале «Кубань 24».

Напомним, о скоропостижной кончине Вячеслава Ширяева стало известно утром 2 марта.

СПРАВКА КП

Вячеслав Ширяев родился 24 октября 1974 года в Иркутске. Впервые известность в родном городе он приобрел, став участником команды КВН «Иркутские декабристы». Тогда молодые юмористы стали участниками Высшей лиги. Позже это помогло ему начать карьеру ведущего. Первое место работы талантливого сибиряка - радиостанция «Волна Байкала». В следующие годы он участвовал в съемках телепрограммы «Утренний коктейль» на канале «АС Байкал ТВ», а также вел передачу «С хитом за рулем» на радио «Хит FM». Шоумена часто приглашали для ведения крупных праздников и мероприятий города и региона. Кроме того, Вячеслав Ширяев пробовал себя в качестве актера театра и кино. В 2017 году он дебютировал в семейной комедии «Байкальские каникулы 2.0», а в 2019-м снялся в криминальной драме «Решала: Нулевые».