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НовостиОбщество3 марта 2023 6:17

Сотрудникам Арбитражного суда Иркутской области вручены Благодарности спикера ЗС

Награды они получили за добросовестный труд
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Благодарности председателя ЗС получили сотрудники Арбитражного суда Иркутской области.

Благодарности председателя ЗС получили сотрудники Арбитражного суда Иркутской области.

Благодарности председателя Законодательного Собрания Иркутской области за многолетний труд получили сотрудники Арбитражного суда. Их вручила вице-спикер ЗС Ольга Носенко. Она участвовала в совещании по итогам работы суда в 2022 году и задачам на 2023 год.

Председатель областного парламента Ольга Носенко отметила, что Арбитражный суд сегодня является эффективным механизмом обеспечения правосудия в сфере экономики.

- Наша экономика выдержала многочисленные санкции. Сегодня важно, чтобы предприятия сохранили стабильную работу. И вы своей работой вносите вклад в сохранение стабильности в экономической сфере, - сказала вице-спикер Ольга Носенко, обратившись к сотрудникам Арбитражного суда Иркутской области.

Благодарности председателя областного парламента получили:

заместитель начальника финансового отдела Елена Клыкова,

помощник судьи Марина Буянова,

секретарь судебного заседания Оксана Каланда,

главный специалист отдела контрактной службы и материально-технического обеспечения Аста Грицких.