Проект строительства тепличного комплекса в Мегете получил одобрение Госэкспертизы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", проект строительства на территории Мегетского лесопитомника лесосеменного центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) и переработке лесосеменного сырья получил положительное заключение государственной экспертизы.

-Объект планируется построить в 2024-2026 годы. Предполагается, что это поможет устранить возможный дефицит в посадочном материале с ЗКС при проведении искусственного и комбинированного лесовосстановления, - говорят власти.

Для понимания: еще в прошлом году потребность в нем составляла 18,8 миллиона сеянцев, а к 2025 году показатель может достигнуть почти 25 миллионов.

Более того, возведение такого центра позволит внедрять в регионе инновационные технологии лесовосстановления.

Производственная мощность центра составит до 10 миллионов сеянцев с ЗКС в год. Инвестиции в строительство объекта составят свыше 1 миллиарда рублей.