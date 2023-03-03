На льду Байкала образовался нажим с участками открытой воды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На льду Байкала образовался нажим с участками открытой воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Все произошло из-за резкого перепада температур. На льду образовался свежий нажим. Теперь наблюдается выход воды на лед и обширные участки открытой воды, - говорят в ведомстве.

Специалисты отметили, что обстановка на Байкале меняется стремительно. В районе мысов наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Явления носят необратимый характер и свидетельствуют о начальной стадии разрушения льда.

В связи с этим жителям и гостям Иркутской области напоминают о том, что нельзя выезжать на лед вне переправ. При планировании маршрутов необходимо учитывать осложняющуюся ледовую обстановку и в обязательном порядке регистрировать группы и одиночные походы в МЧС России, говорят в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске на улице Урицкого демонтируют каток

Читайте на WWW.IRK.KP.RU: https://www.irk.kp.ru/online/news/5165267/