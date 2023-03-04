На станции Слюдянка-1 в Иркутской области произошел сход с рельсов поезда. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте

В Иркутской области проводят доследственную проверку по факту происшествия, произошедшего на Восточно-Сибирской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

-4 марта марта 2023 года на станции Слюдянка-1 Восточно-Сибирской железной дороги при прохождении стрелочного перевода у локомотива грузового поезда произошел сход с рельсов 2 колесных пар второй тележки первой секции локомотива, - говорят в ведомстве.

Из-за этого Иркутский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, проведен опрос представителей железной дороги

По предварительным данным, происшествие случилось из-за заклинивания колесной пары локомотива. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, железнодорожный состав не поврежден, задержки движения поездов не последовало.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.