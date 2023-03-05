Около 0 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 5 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупреждают жителей Приангарья - погода в марте будет изменчивой. Первые 10 дней будут радовать нас теплом и плюсовыми температурами, после чего может похолодать до -20...-25 градусов! Однако с приближением апреля весна все же возьмет верх на морозами. В целом в большинстве районов области средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы и это радует. А что насчет актуального прогноза на воскресенье ?

- 4 марта в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, при этом воздух прогреется от -4 до +1 градусов. При облачной погоде будет холоднее: -8...-13 градусов, - поделились в Иркутском УГМС.

В столице региона в этот день также ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Столбик термометра поднимется до 0 градусов. С 7 по 9 марта метеорологи обещают приятное потепление.