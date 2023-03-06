18 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Статистикой аварийности на дорогах областного центра с КП-Иркутск поделились в Госавтоинспекции города.

Отмечается, что в этих автоавариях пострадали семь пешеходов. Именно столько наездов на людей было зарегистрировано с 27 февраля по 5 марта в региональном центре и Иркутском районе. Также за это время произошло 6 столкновений автотранспорта.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что соблюдать правила дорожного движения должны не только автомобилисты, но и пешеходы. Что касается детей, с ними регулярно надо повторять как вести себя на дорогах.

- Пешеходы должны переходить дорогу в установленных местах, где их выход будет ожидаем для водителей, при этом убедившись в собственной безопасности, - говорят полицейские.

Водители же в свою очередь не должны превышать скоростной режим и у пешеходных переходов должны быть предельно внимательны.

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