Синоптики: весна придет в Иркутскую область раньше обычного Фото: Иван МАКЕЕВ

По календарю весна уже наступила, а климатически - еще нет! Однако есть и хорошие новости. В Приангарье тепло придет раньше обычного - на 5-10 дней. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 0 градусов. Особенно это ощущается первые 10 дней. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В конце первой - начале второй декад ожидается влияние холодного воздуха и понижение температурного фона, особенно заметно это будет в ночные часы, когда ожидаемые минимальные температуры воздуха будут достигать -20... -25 градусов, - отмечают специалисты. - Лишь в конце месяца, наконец-то, возобладают весенние процессы, и не только дневная, но и среднесуточная температура воздуха в южных районах станет приближаться к положительным значениям.

В целом в марте в большинстве районов области средняя месячная температура воздуха ожидается на 1−2 градуса выше климатической нормы. В середине месяца начнут активно сходить сугробы. А количество осадков не будет отличаться от обычных показателей.